Около 20 тысяч детей из Чечни получат путевки в летние лагеря

Грозный, , 14:05 — REGNUM Власти Чечни планируют охватить организованным отдыхом во время школьных летних каникул около 20 тысяч детей. Их примут стационарные лагеря республики, санаторные организации на Черноморском побережье и пришкольные лагеря, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе главы и правительства Чечни.

«В текущем году запланировано направить семь смен в детские лагеря Чеченской Республики и шесть смен на побережье Черного моря», — заявил министр труда, занятости и социального развития ЧР Усман Баширов.

По его словам, торжественное открытие летнего оздоровительного сезона состоится 22 мая. Он также отметил, что в республике за последние годы возрождена система детских оздоровительных лагерей — построены четыре новых лагеря.

Отметим, что один из таких лагерей — «Радуга» — 20 мая уже открыл первую смену. На отдых из различных районов и городов Чечни сюда прибыли 250 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно власти Чечни предоставляют возможность отдохнуть за госсчет около 20 тысячам школьников. Так, в 2017 году более восьми тысяч ребят смогли отдохнуть в городе Анапе и в санаторно-оздоровительном учреждении «Долинск» в Кабардино-Балкарии. Еще почти 12 тысяч детей отдохнули в детских школьных лагерях и в лагерях «Светлячок» и «Горный ключ».

Читайте также: На отдых в Крым выехала первая группа детей из Чечни