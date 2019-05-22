Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове

Саратов, 22 мая 2019, 14:01 — REGNUM В Саратовской области бьют тревогу из-за нехватки инсулина. Об огромных очередях за этим жизненно необходимым препаратом сообщили пользователи в социальной сети «ВКонтакте».
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В Кургане матери детей-диабетиков вышли на митинг против нехватки инсулина
По утверждению интернет-пользователя в группе «Типичный Саратов», он уже три дня не может получить препарат: инсулина постоянно нет, его выдают «в лучшем случае на одну неделю вместо месяца», а без него диабетику прожить невозможно.
«Саратов терпит бедствие. Сколько еще диабетиков умрет? Такое ощущение, что скоро нам понадобится гуманитарная помощь, как некоторым африканским странам», — написал пользователь.
К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
В региональном министерстве здравоохранения проблемы с обеспечением пациентов инсулином опровергли.
«В регионе нет проблем с обеспечением сахароснижающими препаратами», — заявили в ведомстве, добавив, что в Саратовской области они присутствуют в достаточном количестве.
Сегодня, 22 мая, по поручению министра Натальи Мазиной, горбольницу №1 посетит специальная комиссия, сообщает агентство «Свободная пресса». Она должна установить, как пациенты обеспечиваются инсулином и чем вызвана очередь в приемной учреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая СМИ сообщили о нехватке инсулина в Курганской области. В этой связи матери детей-диабетиков планировали выйти на митинг. Якобы им приходится за собственный счёт закупать препарат, который обязаны выдавать бесплатно. Месячный курс для ребёнка-диабетика стоит 10 тысяч рублей, а это большинству семей с больными детьми не по карману. Прокуратура начала проверку по факту публикации.
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