В Казахстане растет внутренний и сокращается выездной туризм — СМИ

Нур-Султан, , 14:01 — REGNUM Численность внутренних туристов в Казахстане в 2018 году составила 4,7 млн человек, что на 7% больше, чем в 2017 году. Об этом заявил главный менеджер департамента PR и маркетинга национальной компании «Kazakh Tourism» Даниэль Сержанулы, сообщает 22 мая агентство «Казинформ».

По его словам, из Казахстана в целях туризма ежегодно выезжают около 10 млн человек. Сержанулы отметил, что в настоящее время в республике растет внутренний туризм, а выездной — сокращается.

Кроме того, многие выезжающие из республики отправляются в командировку или в гости к родственникам. Назвать их туристами нельзя, считает Сержанулы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что для развития внутреннего туризма власти республики планируют субсидировать перелеты для детей.

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