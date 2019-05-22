Генпрокуратура Белоруссии изучила коррупцию в сфере науки

Минск, , 13:57 — REGNUM Ненадлежащая организация работы по определению коррупции и устранению ей способствующих причин выявлена в ходе проведенной Генпрокуратурой Белоруссии проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией в Государственном комитете по науке и технологиям и подведомственных ему организациях. Об этом сегодня, 22 мая, проинформировал отдел информации правоохранительного ведомства постсоветской республики.

Действующие в системе ГКНТ антикоррупционные комиссии, как выяснилось, не располагали полными сведениями о совершенных их должностными лицами правонарушениях, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений. По итогам проверки Генпрокуратура констатировала:

«Планируемые комиссиями мероприятия нередко были формальны и не предполагали достижения конкретных целей в определенные сроки».

«Директор одного из подчиненных Комитету институтов принял на должность научного сотрудника работника, который не соответствовал квалификационным требованиям — у него отсутствовали специальное образование, опыт работы. В этом же институте числилась работающей по совместительству, но не осуществляла деятельность дочь директора. Сам директор совмещал руководство институтом с должностью ведущего научного сотрудника другого учреждения, хотя графики работы были фактически несовместимы. Генеральная прокуратура по этим фактам организовала проверку в порядке Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», — сказано в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM информировало о некомпетентности белорусских экспертов в Госкомитете судебных экспертиз и созданных при Мининформации «республиканских экспертных комиссий», отметившихся в политических репрессиях. Несмотря на отсутствие специального образования и опыта, некомпетентные сотрудники продолжают работать как в ГКСЭ РБ, так и в других ведомствах и министерствах республики.

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Генпрокуратура Белоруссии установила, что должностные лица ГКНТ в нарушение закона наряду с государственной службой выполняли иную оплачиваемую работу. Например:

«Один из начальников отдела Комитета выезжал в туристические поездки за рубеж за счет международной организации, отношения с которой входили в вопросы его служебной деятельности».

Обнаружены нарушения при выполнении ГКНТ функций заказчика научных исследований и разработок, на что тратились бюджетные средства. При проведении госзакупок профильные комиссии не всегда информировали участников конкурса о победителе, отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся. Выявлены случаи непредставления должностными лицами деклараций о доходах и имуществе или их неполного декларирования.

Выявленные Генпрокуратурой «факты свидетельствуют о коррупционных рисках при использовании бюджетных средств, создают условия для коррупционных правонарушений в виде неправомерного предпочтения интересов физических или юридических лиц и предоставления им необоснованных льгот и привилегий». Правительство Белоруссии проинформировано о результатах проверки.

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