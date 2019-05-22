В районе Уфы ввели карантин по бешенству после нападения барсука на людей

Уфа, , 13:56 — REGNUM В одном из кварталов Октябрьского района Уфы введен карантин по бешенству после нападения зараженного барсука на людей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, со ссылкой на указ врио главы Башкирии Радия Хабирова от 13 мая, опубликованный на портале регионального Управления ветеринарии.

Территория карантина ограничивается улицами Лесотехникума, Российская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева.

В частности, запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными и вывоз питомцев за пределы карантинной зоны.

По словам представителя управления, барсук напал на сотрудников в подсобном помещении магазина в Октябрьском районе в начале мая. Все пострадавшие получают профилактическое лечение, сообщает РИА Новости.

«Приехавшие ветеринары обследовали животное и установили у него бешенство. Животное было уничтожено, магазин и территория вокруг здания были обработаны санитарами», — сказал представитель ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале мая 24-летняя жительница Норвегии, находясь во время отпуска на Филиппинах с друзьями, временно приютила у себя бездомного щенка.

После возвращения домой девушка почувствовала себя плохо и обратилась в клинику, где ей диагностировали бешенство. Врачи в течение восьми дней пытались спасти пациентку, но лечение не помогло. Девушка скончалась. Причиной смерти стало слишком позднее обращение за медицинской помощью — укус животного произошел около двух месяцев назад.

Девушка стала единственной за 200 лет жительницей Норвегии, которая скончалась от бешенства.

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