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В Южной Корее пройдет международный форум, посвященный туризму

Общество

Форум пройдет в выставочном центре International Convention Center Jeju 29 мая

Чеджу, Южная Корея, 22 мая 2019, 14:05 — REGNUM  На южнокорейском острове Чеджу пройдет посвященный островному туризму международный форум «Inter-Islands Tourism Policy Forum 2019». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, форум состоится 29 мая в выставочном центре International Convention Center Jeju, расположенном в городе Согвипхо.

В форуме примут участие представители местных органов власти шести остров, таких как Чеджу (Южная Корея), Бали (Индонезия), Окинава (Япония), Пинанг (Малайзия), Пхукет (Таиланд), Шри-Ланка.

Известно, что данный форум проводится с 1997 года и был основан с целью развития сотрудничества в сфере островного туризма Азии.

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Туризм
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