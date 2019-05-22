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В Казахстане назначили нового главу комитета науки министерства образования

Общество

Приказ о назначении подписала министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова

В Казахстане назначили нового главу комитета науки министерства образования
Иван Шилов © ИА REGNUM
Казахстан

Нур-Султан, 22 мая 2019, 13:45 — REGNUM  Председателем комитета науки министерства образования и науки Казахстана назначена Анар Абылкасова, сообщили 22 мая в пресс-службе председателя правительства республики.

Приказ о назначении подписала министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова. Ранее Абылкасова занимала должность заведующего сектором аналитического отдела Совет безопасности Казахстана.

Анар Абылкасова родилась в 1976 году в Северо-Казахстанской области. В 1997 году окончила Карагандинский государственный университет по специальности «журналист».

С 2009 по 2015 год Абылкасова занимала различные должности в структуре Совета безопасности Казахстана.

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