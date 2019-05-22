В Красноярском крае к сдаче ЕГЭ готовятся около 15 тыс. выпускников школ

Красноярск, , 13:43 — REGNUM В Красноярском крае стартует основная волна ЕГЭ-2019. Уже 27 мая пройдут экзамены по литературе и географии. Как сообщили ИА REGNUM 22 мая в краевом министерстве образования, в регионе выпускные экзамены готовятся сдавать около 15 тысяч одиннадцатиклассников.

Всего, по словам министра образования региона Светланы Маковской, в крае будет организовано 170 пунктов сдачи экзаменов, из них 56 — в труднодоступных территориях, восемь — на дому, один — в учреждении здравоохранения, один — в детской колонии.

Маковская подчеркнула, что чаще всего в этом году одиннадцатиклассники выбирали для сдачи ЕГЭ обществознание — более 48%. Около 22% выпускников выбрали физику, более 20% — биологию. Русский язык и математика — это обязательнее предметы, которые должны сдавать все.

«Также в этом году впервые предоставлена возможность сдать китайский язык в форме ЕГЭ, но в крае пока никто не изъявил такого желания. Думаю, что этот предмет будет востребован в следующие года, учитывая, что популярность в красноярских школах он уже набирает», — подчеркнула министр.

По информации профильного министерства, все пункты в крае готовы к проведению ЕГЭ, протестирована система видеонаблюдения, дважды прошли репетиционные экзамены по математике и русскому языку.

Контролировать проведение экзамена будут 620 аккредитованных общественных наблюдателей. В организации безопасности и обеспечении правопорядка будет задействованы полицейские. В каждом пункте будет дежурить медработник. На входе в пункт проведения экзамена будут установлены металлоискатели.

В Красноярске ЕГЭ планируют сдавать 5007 человек. Для них откроются 26 пунктов сдачи единого госэкзамена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным министра просвещения РФ Ольги Васильевой, в 2019 году в России школу оканчивают около 1,7 миллиона учащихся.

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