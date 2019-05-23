Можно ли спасти памятники архитектуры без нагрузки на бюджет

Архангельск, , 00:21 — REGNUM Еще один памятник деревянной архитектуры сгорел в Архангельске. Это событие вызвало бурную реакцию, которой поддались даже местные властные кабинеты. Что можно сделать для спасения деревянных памятников архитектуры, обходя при этом издержки для бюджета, обсуждает автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Гибель в огне дома Гринфельда руководитель архангельской областной инспекции по охране памятников Анна Ивченко назвала причины и виновных происшествия. Она напомнила, что администрация МО «Город Архангельск» получила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части проведения противоаварийных работ на объекте культурного наследия. Но эти приоритетные меры в установленный срок проведены не были. По ее словам, администрация города должна срочно разработать проект реставрации дома.

Глава Архангельска Игорь Годзиш в начале весны объяснял, что причина в деньгах, сохранение городских памятников истории и архитектуры обойдется в 1,3 млрд рублей, в то время как 50 тысяч горожан не имеют нормального жилья. Впрочем, примеры известны, когда спасение дома-памятника в Архангельске не ударяла по казне города. А памятников много, и они находятся в полуразрушенном состоянии. При этом способы решения есть: найти хороший участок, установить на него льготы по платежам, подключить к коммуникациям и найти инвестора, который перенесет то, что сохранилось от здания, на новое место. И затем уже займется реставрацией.

Кстати, бодрая готовность застройщиков поставить на месте памятника современный ЖК тоже вызывает вопросы.

Читайте статью Владимира Станулевича «Архангельск: сохраним память или «гори все синим пламенем»?».