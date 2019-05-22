Французы удивились кооперации российских студентов

Тольятти, Самарская область, , 13:39 — REGNUM Преподаватели и студенты Национальной автомобильной школы ГАРАК (Франция), прибывшие на стажировку в Тольятти, удивились способности российских студентов работать в кооперации, сообщила пресс-служба Тольяттинского государственного университета (ТГУ).

Три преподавателя и три студента из Франции практикуются и получают новые знания в тольяттинских дилерских центрах. В ТГУ они посетили мастерскую, в которой студенты института машиностроения собирают электрический мотоцикл, лодку на солнечных батареях и болиды.

«Больше всего меня удивила некая кооперация ваших институтов и кафедр. В рамках одного проекта могут участвовать и студенты, которые обучаются на журналистов, лингвистов, историков, и те, кто получает инженерную подготовку. Такое тесное сотрудничество поражает», — отметила преподаватель французского языка и истории Софи Жирардо.

Отмечается, что стажировка французов проходит в рамках международного образовательного проекта «Волга — Валь д'Уаз». Его целью является развитие академической мобильности студентов и преподавателей в сфере подготовки кадров для автосервиса, гостиничного и ресторанного бизнеса, промышленного дизайна, визуального мерчандайзинга и прикладного творчества.

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