В Москве десятикратно увеличились штрафы за неочищенные крыши

Москва, , 13:35 — REGNUM В Москве увеличились штрафы за нарушения при очистке кровли от снега и наледи. Соответствующий закон приняли 22 мая депутаты Московской городской думы на заседании столичного парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно изменениям, вносимым в КоАП, за несвоевременное очищение владельцами зданий и сооружений крыш на физических лиц налагается штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей и юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

«Мы ни в коей мере не хотим увеличить бюджет города за счёт собирания штрафов, это именно профилактическая мера, чтобы те компании, которые занимаются уборкой, делали это в срок и качественно», — пояснила председатель комиссии по безопасности Инна Святенко («Единая Россия»).

Напомним, ранее штрафы для физических лиц составляли от 500 до 1000 рублей, для должностных — от 1,5 до 2 тысяч рублей, для юрлиц варьировались от 15 до 20 тыс. рублей.