В Екатеринбурге подадут заявку на референдум в защиту сквера

Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM Не дожидаясь решения властей, группа екатеринбургских активистов решила самостоятельно подать заявку на референдум в защиту сквера, где ещё недавно хотели построить храм. Об этом заявил общественник Иван Волков корреспонденту ИА REGNUM.

Ходатайство о референдуме с точными формулировками вопросов будет готово до вечера 23 мая. В черновой версии заявления звучит следующий вопрос:

«Поддерживаете ли вы инициативу горожан о сохранении и запрете сноса сквера на Октябрьской площади?»

Формулировка ещё будет дорабатываться, как и состав инициативной группы. Пока в ней состоят лишь члены недавно организованного «Комитета спасения сквера», но шанс стать соинициаторами есть у членов КПРФ, а также у сторонников строительства храма в сквере — представителей фонда Святой Екатерины. На данный момент ведутся переговоры с разными участниками процесса, сказал Волков.

Напомним, гордума Екатеринбурга пока не решила, что организовать для учёта мнения екатеринбуржцев о площадке для храма Святой Екатерины. Депутаты обещают определиться на следующей неделе.

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