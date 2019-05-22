В Астрахани главврача поликлиники обвиняют в получении особо крупной взятки

Астрахань, , 13:29 — REGNUM В Астрахани главный врач одной из городских поликлиник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, с 2013 по 2017 годы главврач заключала договоры об оказании услуг с фирмой, обеспечивавшей поликлинику транспортом. Согласно документам, медучреждение должно было оплачивать услуги, перечисляя деньги на расчетный счет. У заказчика была возможность отсрочить платёж при условии, что он погасит его до конца года.

В 2014 году учредитель фирмы попросил руководительницу поликлиники оплачивать услуги ежемесячно, без отсрочки. Главврач согласилась при условии, что фирма будет платить ей 25 тысяч рублей каждый месяц. За время действия соглашения женщина получала взятки, общая сумма которых составила более 975 тысяч рублей.

Факт преступления выявили сотрудники ФСБ совместно с астраханскими полицейскими. Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение было утверждено прокурором. Обвиняемую ждёт суд.