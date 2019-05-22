Среда, 22 Мая 2019 года
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В Сурабая прошел митинг против «сфальсифицированных» выборов

Общество

Протестующие считают, что всеобщие выборы в Индонезии связаны с мошенничеством

Сурабая, Индонезия, 22 мая 2019, 13:29 — REGNUM  Десятки жителей Индонезии провели демонстрацию перед офисом избирательной комиссии в городе Сурабая 22 мая, сообщает Antaranews.

Известно, что протестующие собрались у офиса избирательной комиссии, потому что считают, что всеобщие выборы в стране связаны с мошенничеством.

«Мы хотим честности», — заявил координатор акции протеста Три Сусанти во время выступления перед офисом избирательной комиссии в Сурабая.

Издание отмечает, что участники этой акции не относили себя ни к сторонникам избранного президента Джоко Видодо, ни к сторонникам его оппонента Прабово Субианто. В этот раз «действия акции были направлены только на то, чтобы отклонить выборы, которые они сочли сфальсифицированными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что в результате демонстрации, которая прошла в столице Индонезии в ночь с 21 на 22 мая, пострадали около 200 человек, ещё шесть погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: 200 человек пострадали во время ночной демонстрации в Индонезии

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Акции протеста
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