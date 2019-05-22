В Челябинске полицейский попался на 15 мелких взятках

Челябинск, , 13:24 — REGNUM В Челябинске под суд отдан бывший полицейский-кинолог. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

По данным следствия, в октябре 2018-го — феврале 2019 года он передавал лицам, находящимся под стражей, средства связи и спиртное. Это происходило возле здания областного суда, в автомобиле конвойной службы. Всего ему вменяют 15 эпизодов мелких взяток на общую сумму 30 более тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного управления МВД. К настоящему времени сотрудник уволен. Начальнику конвойной службы УМВД России по Челябинску внесено представление об устранении причин, которые способствовали преступлению.