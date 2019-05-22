Среда, 22 Мая 2019 года
13:24:34 МСК

В Челябинске полицейский попался на 15 мелких взятках

Общество

Сейчас он уволен из полиции и отдан под суд

Челябинск, 22 мая 2019, 13:24 — REGNUM  В Челябинске под суд отдан бывший полицейский-кинолог. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

По данным следствия, в октябре 2018-го — феврале 2019 года он передавал лицам, находящимся под стражей, средства связи и спиртное. Это происходило возле здания областного суда, в автомобиле конвойной службы. Всего ему вменяют 15 эпизодов мелких взяток на общую сумму 30 более тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного управления МВД. К настоящему времени сотрудник уволен. Начальнику конвойной службы УМВД России по Челябинску внесено представление об устранении причин, которые способствовали преступлению.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить