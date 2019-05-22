Христиане Буркина-Фасо ищут убежище из-за участившихся нападений – СМИ

Дабло, Буркина-Фасо, , 13:18 — REGNUM Обеспокоенные волной террористических атак на христиан жители Буркина-Фасо ищут убежище. Об этом, как передает информационное агентство Reuters, рассказал священник Жак Уэдраого, которому пришлось изменить время воскресной службы из-за опасений за жизни прихожан.

«Мы говорим себе, что придет и наш черед. Сегодня христиане — потенциальные жертвы. Мы все напуганы», — сказал он.

Его церковь в городе Дабло была атакована 12 мая в ходе серий жестоких нападений боевиков в последние две недели.

Отмечается, что ранее город Дало в северном регионе центральной части Буркина-Фасо являлся «мирной гаванью» для тысяч человек, вынужденных покинуть свои жилища из-за жесткости в регионе северного Сахеля, который стал оплотом группировок, связанных с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы не понимаем, откуда они приходят и какие цели на самом деле преследуют», — сообщил Уэдраого.

Ранее в ООН заявили, что северный регион центральной части Буркина-Фасо стал «новым эпицентром атак исламистских активистов».

«Я призываю христиан не паниковать и не поддаваться на искушение отомщения, это желание может быть слепым», — заявил епископ Кайи Теофил Наре на встрече со священниками, состоявшейся в Уагадугу 17 мая.