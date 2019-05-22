Игроки Overwatch получат доступ ко всему контенту в трёхлетнюю годовщину

Ирвайн, США, , 13:15 — REGNUM Разработчики Overwatch анонсировали специальное событие в честь трёхлетней годовщины игры на своём YouTube-канале. Во время «Годовщины Overwatch 2019» геймерам будет доступен весь контент, выходивший с момента релиза.

«Годовщина» продлится с 21 по 28 мая 2019 года. В честь специального события геймеры смогут получить новые облики на Турбосвина, Бригитту, Уинстона, Фарру, Мэй и D.Va. Также во время празднования снова станут доступны облики и сюжетные миссии всех ивентов, вышедших за последние три года.

В своём ролике разработчики делятся забавной статистикой. По их заверению, за три года существования игры: 2,3 млрд раз игроки совершали убийства при помощи шара Тарана, 2 млрд раз наносили урон самим себе, открыли 29 млн танцев, 510 млн раз «Боб сделал что-то» и неизвестное количество раз «Боб сделал что-то неожиданное».

Напомним, релиз Overwatch состоялся 24 мая 2016 года. Это мультиплеерный шутер, основанный на командной игре и использовании уникальных способностей десятка различных персонажей. По сюжету, «Overwatch» — специальный отряд из лучших наёмников мира, призванный защищать планету от масштабных угроз.

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