В Сирии освобождена известная езидская журналистка

Дамаск, , 12:46 — REGNUM Демократические силы Сирии, состоящие преимущественно из курдов, освободили из плена боевиков известную езидскую журналистку Навин Рашо. Об этом 22 мая сообщает Kurdistan24.

Ведущая радиостанции в городе Синджар — места компактного проживания курдов-езидов — была похищена боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в середине 2014 года.

Рашо в скором времени будет возвращена в Ирак, где сможет воссоединиться со своей семьей.

Напомним, с момента вторжения в Ирак боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Синджаре было похищено порядка 6 тыс. 300 езидов, в настоящее время правоохранительные органы освободили свыше 3 тыс. 300 членов данной религиозной группы.