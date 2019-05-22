Среда, 22 Мая 2019 года
12:49:21 МСК

В Сирии освобождена известная езидская журналистка

Общество

Она находилась в плену у террористов с 2014 года

Дамаск, 22 мая 2019, 12:46 — REGNUM  Демократические силы Сирии, состоящие преимущественно из курдов, освободили из плена боевиков известную езидскую журналистку Навин Рашо. Об этом 22 мая сообщает Kurdistan24.

Ведущая радиостанции в городе Синджар — места компактного проживания курдов-езидов — была похищена боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в середине 2014 года.

Рашо в скором времени будет возвращена в Ирак, где сможет воссоединиться со своей семьей.

Напомним, с момента вторжения в Ирак боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Синджаре было похищено порядка 6 тыс. 300 езидов, в настоящее время правоохранительные органы освободили свыше 3 тыс. 300 членов данной религиозной группы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить