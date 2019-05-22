Среда, 22 Мая 2019 года
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Грузия закроет дорогу из России для большегрузов

Общество

Запрет вводится на один день

Тбилиси, 22 мая 2019, 12:44 — REGNUM  Передвижение автомобилей через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» будет ограничено 26 мая. Запрет на движение вводится для большегрузного транспорта, сообщила 22 мая пресс-служба регионального управления МЧС по Северной Осетии.

Причиной запрета является празднование Дня независимости Грузии.

«Движение по Военно-Грузинской дороге будет ограничено для большегрузных транспортных средств 26 мая с 05:00 до 17:00», — цитирует МЧС «Интерфакс».

Стоит отметить, что Военно-Грузинская дорога является единственной автомобильной трассой, связывающей Россию с Закавказьем. Чаще всего движение по ней прекращается в связи с неблагоприятными погодными условиями на территориях Грузии и Северной Осетии по рекомендации пограничной службы и МЧС. Иногда непогода по несколько суток не дает возможности для движения автотраснпорта, из-за чего на границе с обеих сторон собираются многокилометровые пробки.

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Российско-грузинские отношения
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