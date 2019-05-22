Джонни Депп назвал себя жертвой домашнего насилия

Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Актер Джонни Депп опроверг обвинения бывшей супруги Эмбер Хёрд в насилии над ней и заявил, что настоящей жертвой является он сам. Хёрд якобы не раз наносила экс-супругу серьезные травмы, пишет The Guardian со ссылкой на обращение Деппа в суд.

По словам Деппа, он никогда не поднимал руку на женщину, тогда как Хёрд совершила по отношению к нему «бесчисленные акты домашнего насилия». Актриса нападала на мужа, принимая химические препараты вперемешку со спиртным, зачастую — на глазах свидетелей.

«В некоторых случаях это заканчивалось серьезными телесными повреждениями», — говорится в переданных суду документах.

Актер добавил, что Хёрд сама рисовала синяки у себя на теле, выдавая их за следы побоев. Депп сослался при этом на показания свидетелей и записи с видеокамер.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Эмбер Хёрд обвинила своего мужа Джонни Деппа в моральном и физическом насилии и подала на развод. Брак актеров был расторгнут в 2017 году.

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