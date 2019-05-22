В Танзании нет зарегистрированного лекарства от лихорадки Денге – эксперт

Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:39 — REGNUM Представители Управления продовольствием и лекарственными средствами Танзании (TFDA) сообщают, что в стране нет зарегистрированного лекарства от лихорадки Денге. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление TFDA.

Представитель TFDA Гауденсиа Семванза призвал местных жителей не верить информации в социальных сетях о том, что существует действенное лекарство от лихорадки Денге.

Семванза призвал жителей страны прислушиваться к рекомендациям министерства здравоохранения о том, как предотвратить распространение заболевания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Танзании стремительно растет число заражений лихорадкой Денге. С января по май 2019 года в стране насчитывалось 12 тысяч заболевших.

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