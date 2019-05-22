Турция обучает сирийских мигрантов турецкому языку

Анкара, , 13:23 — REGNUM Представитель уполномоченного по Турции Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Жан-Мари Гарелли оценил проект «Облегчение доступа сирийцев, получивших временное убежище в Турции, к изучению турецкого языка и профессиональному образованию», финансируемый ЕС и реализуемый совместно с Министерством образования Турецкой Республики и УВКБ: «Этот проект важен для того, чтобы дать беженцам один из навыков, необходимых для достойной жизни в Турции — навык коммуникации на турецком языке».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заседании, посвященному этому проекту, помимо Жана-Мари Гарелли, приняли участие Директор отдела послевузовского образования Министерства Мехмет Незир Гюль, заместитель главы делегации ЕС в Турции Габриэль Мунуэра Виналс и заместитель министра образования Реха Денемеч. Жан-Мари Гарелли подчеркнул, что политика Турции по предоставлению убежища должна стать примером для многих, и заявил: «Турция, как и другие соседи Сирии, нуждаются в поддержке удовлетворения потребностей сирийских беженцев и приютившего их турецкого общества. Я от всего сердца благодарю наших спонсоров за их щедрую помощь и поддержку».