В Македонии прошел митинг против строительства минарета в городе Охриде

Скопье, , 12:59 — REGNUM В городе Охриде на западе Северной Македонии прошла акция гражданского протеста против строительства минарета возле мечети «Али Паша». Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», митинг был организован общественной организацией «Совесть». Представители организации заявляют, что строительство минарета, который изменит исторический облик города, незаконно, и называют это оскорблением достоинства и чувств граждан.

Граждане обвиняют нынешнее правительство в манипуляциях и обмане. По их словам, премьер-министр Зоран Заев пообещал разрешить эту проблему после проведения местных и локальных выборов.

Напомним, соглашение о строительстве и реконструкции минарета было заключено 25 марта 2018 года.

Глава сообщества Сашо Михайловски заявил, что управление по защите культурного наследия, строительная инспекция и суд смотрят на это антизаконное строительство сквозь пальцы и таким образом уклоняются от выполнения своих обязанностей. Представители сообщества намерены внимательно следить за действиями государственных органов и продолжать протесты до тех пор, пока их требования не будут выполнены.