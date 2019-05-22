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В Москве могут приравнять вейпы и кальяны к табаку

Общество

Документ вводит ограничения на «парение» в общественных местах

Москва, 22 мая 2019, 13:01 — REGNUM  В Москве могут приравнять вейпы и кальяны к табачной продукции. Соответствующее постановление Московской городской думы было поддержано депутатами столичного парламента на заседании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект планируется внести в Государственную думу РФ. Как прокомментировал председатель московского парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»), столица стала первым регионом, который поднял проблему «вейпинга».

"Мы вновь обращаем внимание на эту проблему, и подготовили для внесения в Госдуму законопроект, который приравнивает вейпы и кальяны, получившие сегодня столь широкое распространение, к табачной продукции. Документ вводит ограничения на «парение» в общественных местах: на территориях и внутри помещений спортивных, образовательных, культурных, медицинских и оздоровительных организаций», — пояснил парламентарий.

Если законопроект будет одобрен Государственной думой, курение всех изделий табачной продукции в общественных местах запретят. Также под запретом окажется их реклама.

Читайте ранее в этом сюжете: Мосгордума одобрила ограничение рекламы и продажи вейпов

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