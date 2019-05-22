На строительство медорганизаций в Казахстане планируется выделить $317 млн

Нур-Султан, , 12:24 — REGNUM На строительство 10 медицинских организаций в семи регионах Казахстана в 2019—2021 годах планируется выделить 120 млрд тенге ($317 млн). Об этом 22 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с медицинскими работниками в Актюбинске, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что с 1 июня 2019 года отдельным категориям бюджетной сферы заработную плату планируется повысить до 30%. В эту группу также входят медицинские работники.

По словам Токаева, качество медицинской помощи нельзя повысить без решения проблемы статуса и престижа профессии врача. Важнейшим приоритетом в системе и образования и здравоохранения является подготовка врачей, добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики завершить цифровизацию в сфере здравоохранения до 1 октября 2019 года.

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