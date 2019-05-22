Среда, 22 Мая 2019 года
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Seoul Guarantee Insurance пожертвовала $167 тыс. детскому фонду

Общество

Выделенные средства пойдут на улучшение жилищных условий и на покрытие медицинских расходов пациентов, получивших ожоги разной степени

Сеул, 22 мая 2019, 12:27 — REGNUM  Южнокорейская страховая компания Seoul Guarantee Insurance Company пожертвовала 200 млн вон (~$167 тыс.) детскому фонду «Зеленый зонтик». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, церемония передачи средств состоялась сегодня, 22 мая, в штаб-квартире Seoul Guarantee Insurance Company, расположенной в районе Чонно-гу города Сеула, между главой страховой компании Ким Сан Тхеком и главой детского фонда Ли Дже Хуном.

Известно, что компания совместно с детским фондом занимается поддержкой социально уязвимых слоев населения с 2018 года.

Средства пойдут на улучшение жилищных условий детей из социально уязвимых слоев населения, а также на покрытие медицинских расходов пациентов, получивших ожоги разной степени (операции, реабилитация).

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