В Кении временно упразднили запрет на рекламу азартных игр

Найроби, , 12:22 — REGNUM Судья из Кении упразднил запрет на рекламу азартных игр после жалобы музыканта. Мужчина заявил, что запрет лишает его права на привлечение в рекламу знаменитостей. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на материалы судебного разбирательства, прошедшего в понедельник, 20 мая.

Запрет на привлечение в рекламу азартных игр знаменитостей, а также на рекламу игр в социальных сетях был введен в этом месяце. Власти выразили опасение тем, что стремительно растущая игорная индустрия вредит молодежи и малоимущим слоям населения.

Иск против запрета подал музыкант Муриджи Камау Ванджохи через несколько дней после введения новых правил. Он назвал запрет «иррациональным и необоснованным».

Он добавил, что новый закон лишает его дохода, так как он «зарабатывает себе на жизнь рекламой продуктов и сервисов благодаря своему влиянию и статусу знаменитости».

Суд постановил о приостановлении действия запрета до тех пор, пока петиция музыканта не будет рассмотрена.

Игорная индустрия Кении пережила значительный рост в последние пять лет.