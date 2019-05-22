Среда, 22 Мая 2019 года
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В Кении временно упразднили запрет на рекламу азартных игр

Общество

Против запрета выступил известный музыкант, который зарабатывал на жизнь рекламой товаров , благодаря своему статусу знаменитости

Найроби, 22 мая 2019, 12:22 — REGNUM  Судья из Кении упразднил запрет на рекламу азартных игр после жалобы музыканта. Мужчина заявил, что запрет лишает его права на привлечение в рекламу знаменитостей. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на материалы судебного разбирательства, прошедшего в понедельник, 20 мая.

Запрет на привлечение в рекламу азартных игр знаменитостей, а также на рекламу игр в социальных сетях был введен в этом месяце. Власти выразили опасение тем, что стремительно растущая игорная индустрия вредит молодежи и малоимущим слоям населения.

Иск против запрета подал музыкант Муриджи Камау Ванджохи через несколько дней после введения новых правил. Он назвал запрет «иррациональным и необоснованным».

Он добавил, что новый закон лишает его дохода, так как он «зарабатывает себе на жизнь рекламой продуктов и сервисов благодаря своему влиянию и статусу знаменитости».

Суд постановил о приостановлении действия запрета до тех пор, пока петиция музыканта не будет рассмотрена.

Игорная индустрия Кении пережила значительный рост в последние пять лет.

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