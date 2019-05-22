Опрос показал, с кем граждане РФ не хотят жить по соседству

Москва, , 12:14 — REGNUM Большинство жителей России хотели бы жить по соседству и общаться с одинокими пожилыми людьми (76%), с матерями-одиночками (76%) или семьями с инвалидом (77%). Они рассматриваются как наиболее желательные соседи. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Также граждане РФ одобряют совместное проживание рядом «спокойно, без особых чувств» с очень бедной семьёй (74%) и очень богатой семьёй (71), с семьёй из Африки (47%), Вьетнама или Китая (по 48%).

Наиболее длинную дистанцию проживанию по соседству российские граждане хотели бы сохранить с гомосексуальной парой (32%), с членами религиозной секты и неблагополучной семьёй (по 25%). Опрошенные заявили, что проживание рядом с ними вызвало бы «раздражение, неприязнь» и «страх».

Опрос проведен 18−23 апреля 2019 года по всероссийской выборке. Опрошены 1625 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, взрослые дети от 18 лет и старше должны жить самостоятельной жизнью отдельно от родителей, считает 62% жителей России.

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