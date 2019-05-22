Президент Казахстана поручил завершить цифровизацию здравоохранения

Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству завершить цифровизацию в сфере здравоохранения до 1 октября 2019 года. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время рабочей поездки в Актюбинскую область президент встретился с медицинскими работниками. На встрече глава республики заявил, что в задачи цифровизации входит освобождение медицинских работников от несвойственных функций.

Токаев добавил, что темпы развития цифровизации в здравоохранении оставляют желать лучшего. Это стало одной из причин внедрения системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область с рабочим визитом. Глава государства посетил индустриальную зону и Актюбинский ферросплавный завод.

Читайте также: Президент Казахстана поддержал проект «Народный контроль» в Актюбинске