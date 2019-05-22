Среда, 22 Мая 2019 года
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Президент Казахстана поручил завершить цифровизацию здравоохранения

Общество

22 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область с рабочим визитом

Нур-Султан, 22 мая 2019, 12:10 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству завершить цифровизацию в сфере здравоохранения до 1 октября 2019 года. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время рабочей поездки в Актюбинскую область президент встретился с медицинскими работниками. На встрече глава республики заявил, что в задачи цифровизации входит освобождение медицинских работников от несвойственных функций.

Токаев добавил, что темпы развития цифровизации в здравоохранении оставляют желать лучшего. Это стало одной из причин внедрения системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область с рабочим визитом. Глава государства посетил индустриальную зону и Актюбинский ферросплавный завод.

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Реформа здравоохранения в Казахстане
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