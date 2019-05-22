Бездомный выпускник школы в США получил $3 млн в виде стипендий

Мемфис, США, , 12:15 — REGNUM Выпускник средней школы в Мемфисе (штат Теннесси) награжден более чем $3 млн в виде стипендий на обучение в колледже, сообщает 31 мая The Washington Examiner.

17-летний подросток еще до завершения школы получил более 50 стипендий и был принят в 40 вузов.

«Никогда не позволяйте вашей текущей ситуации, независимо от обстоятельств, через которые вы проходите, быть горой, на которую вы не можете подняться», — пожелал подросток сокурсникам.

Подросток закончил школу с результатом значительно выше среднего, при этом не имея постоянного жилья после того, как его семья была выселена из их дома. Его семья проживает в кемпинге, который представляет местная НКО, и, по его словам, если директор НКО не позволит его семье там остаться, он вряд ли будет поступать в высшее учебное заведение. В целом же молодой человек хочет поступить в Университет штата Теннесси и получить специальность в области электротехники.

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