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Скандал вокруг цирка в Екатеринбурге может закончиться мировым соглашением

Общество

В Росгосцирке хотят обойтись без суда

Екатеринбург, 22 мая 2019, 12:09 — REGNUM  В Росгосцирке предложили мировое соглашение экс-главе Екатеринбургского цирка, депутату свердловского заксобрания Анатолию Марчевскому. Об этом Марчевский заявил корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Марчевского, в предстоящем диалоге будет обсуждаться «основной вопрос» — восстановление экс-руководителя в его прежней должности.

«Ко мне относились несправедливо. История каким-то образом должна подойти к своему логическому завершению», — заявил депутат.

Марчевский уже вылетает в Москву. Диалог с главой Росгосцирка ему предстоит уже сегодня.

Напомним, многолетний руководитель Екатеринбугского цирка Анатолий Марчевский был уволен 7 февраля 2019 года после баталий с Росгосцирком, продолжавшихся несколько месяцев. После увольнения экс-руководитель подал в суд иск к госкомпании, потребовав восстановления на рабочем месте.

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