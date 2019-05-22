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Президент Казахстана поддержал проект «Народный контроль» в Актюбинске

Общество

22 мая глава республики посетил с рабочей поездкой Актюбинскую область

Актюбинск, Казахстан, 22 мая 2019, 11:57 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил расширить опыт привлечения людей с ограниченными возможностями для соблюдения техники безопасности на промышленном предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

22 мая глава республики посетил с рабочей поездкой Актюбинскую область. Токаев ознакомился с производством на Актюбинском заводе ферросплавов АО «Казхром». Главе государства рассказали про проект «Народный контроль», в рамках которого лица с ограниченными способностями участвую в соблюдении охраны труда на предприятии.

«Мы будем поддерживать данную инициативу, эта работа очень полезная и нужная, потому что производство связано с травматизмом», — добавил Токаев.

Отметим, 22 мая в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью индустриальной зоны Актюбинска. Главе государства рассказали о строительстве завода ТОО «Зерде-Керамика Актобе» по производству керамической плитки.

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