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В Малайзии скончался бывший король страны

Общество

Он также являлся пятым султаном штата Паханг

Куала-Лумпур, 22 мая 2019, 11:49 — REGNUM  В Малайзии на 88 году жизни скончался бывший король и пятый султан Паханга Ахмад Шах, сообщает 22 мая Anadolu Ajansi.

Отец действующего правителя Паханга Абдуллы II скончался в больнице в 8:50 по местному времени. Руководство страны выразило свои соболезнования семье бывшего монарха.

Напомним, Ахмад Шах родился в 1930 году, регион Паханг он возглавил в 1974 году, а государство в 1979 году.

Малайзия является конституционной монархией, трон которой занимает выборная кандидатура, которая выдвигается от девяти штатов государства, возглавляемых султанами. Король меняется каждые пять лет.

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