Среда, 22 Мая 2019 года
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Предотвращать стрельбу в школах Мичигана помогут собаки

Общество

Детали

Детройт, США, 22 мая 2019, 11:55 — REGNUM  Молодой лабрадор Вэлли, как ожидается, сможет стать новейшим средством для защиты от массовых стрелков, угроз взрыва бомб и другого вреда, направленного на здания школ. Об этом сообщает Detroit free press.

Вэлли, которая специально обучена вынюхивать взрывчатые вещества, включая порох, относится к собакам, которые годами работали на аэропортах, стадионах, больницах, парадах и других местах, которые привлекают большие толпы. Теперь компания Rochester Hills, которая обучила ее, видит «растущий рынок в школах».

В прошлом году, после того, как преступник убил 17 человек в средней школе в Паркленде, серия угроз подражания возникла по всей стране, заставив закрыть более 100 школ, включая несколько в Детройте (Мичиган).

Полиция отреагировала на угрозы, но, по словам руководителя отделения К9, дрессирующего собак на спецзадания, он ведет переговоры с несколькими школьными округами, чтобы обеспечить их служебными собаками на контрактной основе. Собаки будут патрулировать футбольные матчи средней школы, игры и другие события, которые привлекают большое число людей.

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