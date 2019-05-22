Состояние дорог в России планируют мониторить при помощи дронов

Москва, , 11:35 — REGNUM Контролировать состояние дорог в России при помощи дронов могут начать до 2021 года. Об этом заявила сооснователь компании-разработчика дронов «Цуру Роботикс» Анастасия Уряшева в интервью РИА Новости.

По её словам, соответствующая технология по контролю дорог при помощи беспилотников в режиме реального времени уже готова. Пилотный проект могут запустить до 2021 года.

В рамках контроля будут выявляться физические повреждения дорог, а также степень их загрязнения. Эти данные будут собираться из различных источников, после чего они автоматически будут анализироваться искусственным интеллектом. Далее обработанные сведения о дорогах поступят в информационные сводки глав регионов и в дорожные компании.

«Такие технологии (регулярный мониторинг, сбор и анализ визуальной информации с беспилотников) уже доступны и используются в различных типах задач (например, в мониторинге стройплощадок). Преимуществом данной технологии является скорость получения информации, поскольку информация с беспилотников может передаваться в ситуационный центр в режиме реального времени», — сообщила Уряшева.

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