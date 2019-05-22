Правозащитник Титиев просит суд Чечни об условно-досрочном освобождении

Грозный, , 11:28 — REGNUM Осужденный за хранение наркотиков правозащитник из Чечни Оюб Титиев направил прошение об условно-досрочном освобождении. Его ходатайство будет рассмотрено Шалинским городским судом, сообщили ИА REGNUM 22 мая в инстанции.

В суде подтвердили, что «материал поступил, дата рассмотрения 31 мая».

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель регионального отделения правозащитной организации «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года. В его машине были найдены наркотики. Несмотря на отрицание своей вины и обращения в том числе к президенту РФ разобраться в ситуации, Титиев был признан виновным в хранении наркотических средств.

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В марте 2019 года Шалинский суд приговорил его к четырем годам колонии-поселения. Правозащитник не стал обжаловать приговор. Его адвокат сообщил, что его подзащитный рассчитывает на условно-досрочное освобождение. Согласно закону, Титиев может подать прошение об условно-досрочном освобождении, отбыв одну треть срока. Учитывая, что он отбыл в СИЗО больше одного года и двух месяцев, прошение об УДО он может подать уже в мае 2019 года.