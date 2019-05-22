Скандальный детсад в Иванове: прокуроры требуют возбудить уголовные дела

Иваново, , 11:27 — REGNUM Уголовные дела по статьям о халатности и мошенничестве требует возбудить прокуратура Ленинского района Иванова в связи с нарушениями, допущенными при строительстве скандально известного детского сада на улице Окуловой. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Ивановской области — по итогам проведенной проверки.

Муниципальный контракт между администрацией Иванова и ООО «Гелиос-Строй» на строительство детского сада-яслей на 60 мест на улице Окулова стоимостью 61 млн рублей был заключён ещё в 2013 году. Мэрия полностью расплатилась с подрядчиком по контракту, однако детский сад до сих пор не сдан. Ещё в 2016 году Роспотребнадзор отказал в выдаче лицензии на этот объект, обнаружив в пробах воздуха наличие ядовитых веществ. Длительное время источник яда не могли найти, а когда его обнаружили — в материалах чердачных перекрытий — выяснилось, что на их замену требуется ещё два миллиона рублей. Последний срок, который назывался для сдачи детсада на Окулова, — конец 2019 года.

В апреле этого года прокуратура провела проверку этого объекта. В результате было подтверждено повышенное содержание аммиака в помещениях здания детского сада (запах аммиака, говорят в прокуратуре, чувствуется и без лабораторных исследований), а также превышение предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Причиной нарушений в прокуратуре называют использование при строительстве некачественных строительных материалов. Надзорное ведомство считает, что нарушения при строительстве могут стать поводом к возбуждению уголовных дел — по статье о халатности в отношении чиновников управления капитального строительства администрации города Иванова и по статье о мошенничестве в отношении гендиректора ООО «Гелиос-Строй». Ему же грозит уголовное дело по статье ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание) юридического лица»).

Материал на еще одно уголовное дело по статье о халатности прокуроры нашли в деятельности заведующей детсадом: она в декабре 2016 года утвердила штатное расписание на 22,65 штатных единиц и принимала людей на работу, при том, что лицензии у детсада не было и он фактически не работал. За это время из бюджета Иванова на зарплату, начисления по выплатам, оплату проезда сотрудникам неработающего детсада было потрачено 4,5 млн рублей.

Прокуратура также внесла представление об устранении нарушений в адрес главы Иваново и представление в адрес генерального директора ООО «Гелиос-Строй».

Добавим, что скандальный детский сад в Иванове вошёл в ролик ОНФ, который был показан президенту Владимиру Путину на медиафоруме в Сочи.