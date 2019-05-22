Власти Приморья обещают в июне открыть три моста

Владивосток, , 11:46 — REGNUM Согласно плану, представленному департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморья, в ближайшие два года должно быть отремонтировано и введено в строй порядка 30 мостовых переходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В июне 2019 года должны быть введены в строй три моста через реки Крыловка, Кроуновка и Литовка. Мост через Крыловку неподалёку от слияния с Уссури в Кировском районе Приморья ведёт к нескольким сёлам, являясь единственным связующим звеном с цивилизацией. Многострадальный мост через Кроуновку связывает одноимённое село с Уссурийском, а мост через Литовку находится на трассе Владивосток — Находка, значение его переоценить довольно сложно. Несколько лет назад мостостроительный батальон 101-й бригады материально-технического обеспечения 5-й уссурийской общевойсковой армии построил здесь сборный мост буквально в считанные дни — этот мост действует и поныне. Капитальный же мост строится уже несколько лет, и в июне он, наконец-то, будет сдан в эксплуатацию.

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В декабре 2019 года должен быть введён в строй мост через реку Мельгуновка в Хорольском районе Приморья, а в первом квартале 2020 года департамент транспорта и дорожного хозяйства обещает ввести мост через Лабогу, так же находящийся на особо важной трассе Владивосток — Находка, и последние пару лет неоднократно перекрываемый в связи с затоплением объездного пути, построенного после обрушения самого моста под тяжестью перегруженной фуры. Кроме того, краевая администрация предполагает до конца 2020 года ввести в эксплуатацию ещё порядка 30 (точных данных у них, почему-то, нет) мостовых переходов через реки Арзамазовка, Зеркальная, Тихая и другие.

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Как сообщало ИА REGNUM, только на одной дороге, соединяющей трассу «Уссури» с северными территориями Приморья, насчитывается 8 «лежащих» мостов, о которых было слышно много громких заявлений, но кроме как строительства объездных путей, дело дальше не продвигалось. После обрушения моста в Осиновке, когда погибла женщина-водитель и её трехлетняя дочь, проблема «мостопада» вышла в публичное поле с серьезной заявкой на социальный протест, что, по мнению наблюдателей, должно было подтолкнуть краевые власти к принятию каких-то мер.