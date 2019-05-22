«Был настоящим человеком»: в Тюмени скончался пресс-секретарь губернатора

Тюмень, , 11:18 — REGNUM В Тюменской области 21 мая 2019 года после тяжелой болезни скончался пресс-секретарь главы региона Андрей Осипов. В последний путь его проводят 23 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Андрей Осипов родился 27 октября 1978 года в Свердловской области. Окончил филологический факультет Тюменского государственного университета. Работал в альма матер, преподавал. На должность пресс-секретаря губернатора Тюменской области был назначен в июле 2018 года. Он запомнился журналистам своей открытостью, позитивным взглядом на жизнь и доступностью 24 часа в сутки, что немаловажно для СМИ.

Коллеги соболезнуют в социальных сетях безвременной кончине профессионала с большой буквы Андрея Осипова.

«Это несправедливо — такой ранний уход. Андрей был настоящим человеком», — общий тон сожалений об утрате.

Свои соболезнования принёс родным и близким Андрея Осипова и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Андрей много лет работал в нашей пресс-службе, а почти год назад стал её руководителем — моим пресс-секретарем. Многие новости, о которых писали все СМИ и которые читала вся область, начинались с его блокнота.

Год, кажется, это немного, а когда вспоминаешь, похоже на целую жизнь. За это короткое время где только вместе с ним мы ни побывали, в каких только ситуациях ни оказывались. Андрей всегда был на высоте. Настоящий профессионал, настоящий русский интеллигент. Открытый, честный, дружелюбный, всегда готовый помочь, с тонким чувством юмора. Андрей, тебя будет не хватать. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Александр Моор в своих аккаунтах в социальных сетях.

Прощание с Андреем Осиповым состоится 23 мая в Тюмени в ритуальном зале на ул. Одесской, 32 в 12:00 по местному времени