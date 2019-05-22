Нижегородская гостиница-памятник: проект не согласовали, суд не поддержал

Нижний Новгород, , 11:12 — REGNUM Собственнику гостиницы «Россия» в Нижнем Новгороде в рамках пересмотра дела о реконструкции и приспособление здания под современное использование не удалось добиться признания незаконным решения управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области об отмене согласования проектной документации. Вердикт может быть обжалован в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, спор о здании гостиницы, являющемся объектом культурного наследия, возник из-за того, что ООО «Сервис-отель» планирует провести реконструкцию и приспособление её под современные нужды. Проект предполагал размещение многофункционального комплекса «Волжский откос», где были бы не только общественные, но и жилые помещения. Как гостиница здание не используется с 2008 года, так как стало невозможно привести его к санитарным и противопожарным нормам. Собственником ООО стало в 2006 году, выкупив объект у областных властей, а в реестр наследия его включили в 1993 году.

Проектная документация в случае с объектами, охраняемыми государством в рамках закона о культурном наследии, требует согласования с ответственным органом — в Нижегородской области это управление государственной охраны объектов культурного наследия. ООО обратилось в ведомство и документация даже была согласована, но позднее управление отменило своё первоначальное решение, обосновав тем, оснований полагать, что будет обеспечена физическая сохранность объекта нет, работы застопорились. Компания-собственник попыталась через суд признать действия незаконными. Суд первой инстанции встал на сторону собственника, но в апелляции дело было пересмотрено и его вернули в первую инстанцию для вынесению нового решения.

В середине мая 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области пересмотрел спор и отказал ООО «Сервис-отель» в удовлетворении требований «о признании незаконным решения от 13.03.2017 года №512/11−788 управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области об отмене согласования проектной документации «Приспособление (реконструкция) для современного использования нежилого здания, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д.2А под многофункциональное здание «Волжский откос» с жилыми и общественными помещениями, подземной автостоянкой, ТП (корректировка проекта)», выданного управлением 03.03.2017 года №516/11−714».

ООО существует с сентября 2013 года и было создано выделением из другого юрлица, носившего точно такое же название. Уставный капитал компании превышает 71,4 млн рублей, основной вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Гендиректор — Вера Терещенкова, собственник у компании сменился в конце апреля 2019 года, им стал Алексей Карпов. Доля Карпова числится в залоге до исполнения обязательств в размере 80 млн рублей по договору купли-продажи доли в уставном капитале от 23 апреля 2019 года, заключенному с ООО «Элит-Дизайн», и исполнения обязательств по договору у выкупе 10% доли, заключённому с ООО «Торговый дом «Евроторг». Алексей Карпов имеет в Нижегородской области ещё четыре юрлица — ООО «ЖК Премиум», ООО «Стройконсалтинг», ООО «Домашние шедевры» и ООО «Оптпродукт». Они учреждены в период с 2011 по 2015 год.