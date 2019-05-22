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Шесть тысяч. Екатеринбуржцы «закидывают» мэрию идеями о площадке для храма

Общество

Рост более чем в два раза

Екатеринбург, 22 мая 2019, 11:12 — REGNUM  Жители Екатеринбурга предложили уже около шести тысяч идей о новом размещении храма Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Стоит отметить, что сбор предложений идёт только третий день. По итогам первого дня горожане предложили более двух с половиной тысяч идей, за день их количество увеличилась почти на три с половиной тысячи заявок.

Именно из этого большого количества специалистам мэрии предстоит выбрать пять-семь наиболее популярных вариантов, за которые смогут проголосовать горожане. В обработке данных участвуют 35 работников мэрии города и районных администраций Екатеринбурга.

Напомним, после протестов против строительства храма Святой Екатерины в екатеринбургском сквере власти остановили стройку и теперь планируют узнать мнение горожан. Жителям предстоит решить, на какой площадке теперь возводить религиозный объект.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбуржцы прислали более 2 тысяч 500 предложений о площадке для храма

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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