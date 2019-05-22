Петербуржцы летом больше всего хотят улететь в Симферополь

Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Больше всего авиабилетов с датами вылета в летний период жители Петербурга заказали в направлении Симферополя. На втором месте по популярности у петербургских авиатуристов предстоящим летом — Сочи, на третьем — Калининград.

Как сообщили ИА REGNUM в онлайн-сервисе OneTwoTrip, столица Крыма лидирует в этом рейтинге второй год подряд, а Сочи и Калининград потеснили прошлогодних «призёров» Москву и Краснодар.

В десятку самых популярных городов у петербуржцев, запланировавших полететь на самолете летом 2019 года, также входят Краснодар, Тбилиси, Москва, Прага, Ростов-на-Дону, Барселона и Анапа.

При составлении рейтинга были проанализированы бронирования авиабилетов, оформленные и оплаченные до 20 мая, с вылетом из Санкт-Петербурга в период с 1 июня по 31 августа.

Между тем, по данным аэропорта «Пулково», за январь — апрель 2019 года из Петербурга больше всего летали в Москву, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Краснодар (внутренние направления), а также в Минск, Анталью, Тбилиси, Франкфурт-на-Майне и Париж (международные направления).

«Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за январь — апрель текущего года вырос на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 3 401 593 человек. Объем перевозок на международных воздушных линиях за указанный период увеличился на 10,8% к показателю аналогичного периода 2018 года, до 1 669 445 человек», — сообщили в управляющей компании аэропорта «Пулково».