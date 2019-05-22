Систему льготных социальных карт ввели в столице Ингушетии

Магас, , 10:46 — REGNUM В столице Ингушетии ввели новые льготные карты «Магас+» для малообеспеченных граждан. С их помощью жители города Магаса, которым требуется помощь, смогут получать скидки в магазинах и в городской столовой. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил мэр города Беслан Цечоев.

«Всего карты получат более 100 человек, при необходимости мы выпустим и новые — специальная комиссия мэрии будет выносить решение по таким семьям», — написал градоначальник.

По его словам, администрация города заключила договор с магазином и столовой, которые будут предоставлять 20% скидку обладателю социальной льготной карты.

Специалисты мэрии разработали специальный дизайн карты — на ней изображены «Аланские ворота» — въездная арка в Магас. Кроме того, она имеет специальную защиту — «умный» чип, который будет считываться терминалом, отправляя данные в центр управления «Умный город», рассказал Беслан Цечоев.

Напомним, в 2018 году Минстрой России включил Магас в федеральную программу «Умный город». По проекту в городе должны начать развить высокие технологии, в том числе 5G-связь, технологии по поддержке и принятию решений, обработке данных. Благодаря этой системе будет проще управлять внутренними процессами города и будет способствовать улучшению уровня жизни населения.

Ряд проектов из программы «Умный город» в Магасе уже реализовали. Так, например, в городе появились «умные» остановки и кнопки вызова полиции — тревожный сигнал, который дублируется в администрацию города. Установлены терминалы для сбора одежды и игрушек для малоимущих, «зонты ожидания» для пешеходов, которые помогают укрыться от дождя.