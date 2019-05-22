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Ветераны Великой Отечественной в Екатеринбурге попросили денежную выплату

Общество

«Озвучиваю пожелание ветеранов»

Ветераны Великой Отечественной в Екатеринбурге попросили денежную выплату
Иллюстрация: ИА REGNUM
Ветераны.

Екатеринбург, 22 мая 2019, 10:44 — REGNUM  Ветеранам Великой Отечественной войны стоит тоже обеспечить ежегодные выплаты, как уже делается в случае с участникам и инвалидами войны. Об этом заявил глава екатеринбургского совета ветеранов Федор Ледерер на заседании городского оргкомитета по организации Дня Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ледерер напомнил, что по указу президента участники и инвалиды Великой Отечественной ежегодно получают по 10 тысяч рублей.

«Хотелось бы, чтобы на следующий год и категория ветеранов была не забыта. Может, сделать выплату чуть-чуть поменьше, но всё равно. Озвучиваю пожелание ветеранов», — сказал руководитель.

Ледерер признал, что ветеранов осталось в живых намного больше, чем участников и инвалидов войны. Это и могло стать причиной того, что им не выделили выплаты.

Напомним, в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войны. Ожидается, что в честь юбилея в Екатеринбурге установят новый памятник труженикам тыла.

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