Нехватка в больницах узких специалистов – последствия оптимизации

Якутск, , 10:43 — REGNUM Нехватка узких врачей в медучреждениях регионов России является логичным следствием планомерной оптимизации в сфере здравоохранения РФ. Такое мнение высказал политолог Андрей Данилов, комментируя итоги опроса жителей России, 86% которых заявили о нехватке узких специалистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM и.

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«Это всё последствия оптимизации, — уверен эксперт. — У нас в деревнях уже терапевтов и фельдшеров нет из-за того, что на определённое количество населения полагается один врач, и один терапевт, и одна медсестра. О каком достатке количества специалистов можно говорить, если мы сокращаем койко-места, рабочие места, больницы. Если 500 человек живёт в деревне — там должен быть максимум один фельдшер, и в итоге либо вертолёт санрейсом забирает тяжело больных, либо из райцентра около двух часов едет УАЗик».

По словам Андрея Данилова, приводит к такому результату и неравновесный нагрузке размер оплаты труда медицинских работников и сотрудников сферы образования: «если профессия невыгодна, а ответственность большая, туда пойдут только бессеребреники, а таких очень мало».

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Политолог также обратил внимание, что помимо нехватки врачей существует проблема длительного ожидания бесплатного прохождения жизненно важных медицинских обследований: на УЗи, ФГДС, тестирование холтером и прочие процедуры с использованием оборудования, запись идёт за две и больше недели.

«И талончиков ограниченное количество. Вот это наша бесплатная медицина, — констатирует Андрей Данилов. — В итоге дети, беременные женщины и пожилые люди вынуждены ждать, а за 2 недели всякое может случиться. А проходить эти обследования платно у человека может не быть денег, и тогда жизнь ставится под угрозу».

Политолог уверен, что справиться с проблемой нехватки средств на сферу здравоохранения можно было бы не сокращением числа врачей и медучреждений, а иными методами:

«Оптимизация — это волшебное слово, которое у нас очень любит правительство, но логичнее было бы налоги увеличить с тех же самых олигархов и госкорпораций и компаний, которые получают сверхприбыли, на роскошь в том числе налог ввести. Сокращать расходы сейчас — это не лучшая идея, и именно в свете этой оптимизации мы пришли к тому, что не хватает не только узких специалистов, но уже и терапевтов. А повышением штрафов с простого народа уже не вытянуть — если им мало платить, с них и собрать получиться немного».

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При этом эксперт констатировал, что проблема нехватки кадров в России остро стоит не только в сфере здравоохранения и напомнил, что в связи с катастрофой Sukhoi Superjet 100 поднимался вопрос, что и пилотов у нас в России не хватает.

«И говорят об этом уже очень давно. Наши талантливые пилоты, которые могут летать на Севере и садиться на обледенелую полосу, уезжают за границу, им там платят больше, и условия труда лучше, и отношение к человеку. Да что говорить, у нас везде есть дефицит кадров», — пояснил Андрей Данилов.

А врачи, по его словам, вынуждены выходить из ситуации нехватки средств подработками по выходным и оказанием платных услуг: «одни и те же специалисты и в государственных, и в частных клиниках».

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Как сообщало ИА REGNUM, в здравоохранении Якутии — множество проблем, а качество оказания медицинских услуг в республике не отвечает современным стандартам, заявил в своём послании Госсобранию региона глава Якутии Айсен Николаев.

«Надо признать, что мы здесь очень серьезно отстали, и якутяне не получают медицинских услуг должного качества, — сказал он. — Повсеместные очереди в поликлиниках, нехватка врачей — такая ситуация никоим образом не устраивает людей. Самое большое недовольство населения в промышленных районах, в крупных городах вызывает именно качество здравоохранения. Переоснащение требуется не только районным и участковым больницам, но и крупным медицинским центрам, где передовое когда-то оборудование с годами безнадежно устарело».