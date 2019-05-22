Жители ДР Конго недовольны способом захоронения жертв лихорадки Эбола — СМИ

Бутембо, Конго, , 10:40 — REGNUM Жители восточных районов ДР Конго не готовы согласиться со способом захоронения сограждан, погибших в результате вспышки лихорадки Эбола. Жертв болезни хоронят с соблюдением высокого уровня безопасности для того, чтобы предотвратить дальнейшие заражения. Этот способ захоронения идёт в разрез с традициями местного населения и вызывает волну протестов, передает Daily Monitor Uganda.

Родственников и друзей не подпускают к телам погибших, а самих людей хоронят в закрытых гробах в санитарных условиях. По традициям тело погибшего нужно видеть и иметь возможность до него дотронуться.

«По традиции, сперва тело погибшего возвращается домой. После того, как близкие помолились, у них есть возможность в последний раз дотронуться до умершего», — заявил гид и переводчик в Бени и Бутембо Спрос Муйиса.

«Мы шокированы, что ее хоронят таким образом», — рассказывает Денис Кахамбу о похоронах своей 50-летней кузины Марии-Розы.

В пятницу, 17 мая, две похоронные бригады были атакованы неизвестными в городах Бутембо и Буниа. Один работник был ранен.

С августа 2018 года в ДР Конго в результате вспышки Эболы погибли 1200 человек, из них в мае 2019 года погибли 200. Скорость распространения заболевания растет огромными темпами.

Действия медиков встречают активное сопротивление местных жителей. Зачастую врачам необходима вооруженная охрана, сообщает ВОЗ.

«Мы не просто сражаемся с вирусом. Мы боремся с нестабильностью. Мы боремся с насилием. Мы боремся с дезинформацией… Мы боремся с политизацией вспышки болезни», — прокомментировал ситуацию генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.