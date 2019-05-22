Предпенсионерам в Петербурге дали право на бесплатного юриста

Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В Петербурге люди предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь. Соответствующий законопроект в третьем чтении поддержали в городском Законодательном собрании 22 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторами законопроекта стали депутаты-единороссы Денис Четырбок и Борис Ивченко.

Предполагается, что бесплатно юристы будут готовы помочь людям по тем вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав людей предпенсионного возраста или предоставлением им мер социальной поддержки.

Предпенсионерами считаются те, кому до выхода на пенсию остается 5 лет и менее.

В систему бесплатной юридической помощи Петербурга входят более 100 адвокатов и адвокатских объединений. Помощь оказывается инвалидам I и II группы, ветеранам Великой Отечественной войны, героям России и гражданам других социальных категорий.

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Как сообщалось, в марте 2019 года был принят городской закон «О резервировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы». Он обязывает работодателей, среднесписочная численность сотрудников которых превышает 100 человек, резервировать не менее двух рабочих мест для граждан, нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. К таким гражданам, согласно новому закону, отнесены, в том числе, лица предпенсионного возраста.

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Как напоминает ИА REGNUM, власти Петербурга также намерены помочь людям предпенсионного возраста пройти дополнительное обучение и повысить квалификацию.