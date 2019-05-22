Проходка тоннеля метро к Мариинскому театру началась в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM В Петербурге метростроевцы начали проходку тоннелей на четвертой (оранжевой) линии между действующей станцией «Спасская» и будущей станцией «Театральная», которая строится рядом с Мариинским театром. Предстоит проложить и оборудовать для движения поездов 800 метров тоннелей в двух направлениях.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», работы на глубине 70 метров ведутся с помощью новейшего проходческого щита отечественного производства со стороны строящейся станции «Театральная».

"Новый щит пока еще тестируют, поэтому он прокладывает пять метров тоннеля в день. После запуска на полную мощность скорость работы увеличится почти в три раза», — отмечает источник.

Общая длина нового участка Лахтинско-Правобережной линии превышает 3,5 км. Следующей новой станцией, после «Театральной», на оранжевой ветке станет станция «Большой проспект» у Горного института на Васильевском острове.

Добавим, что запуск трех новых станций Фрунзенского радиуса (пятая линия) Петербургского метрополитена должен состояться к 1 сентября 2019 года.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что до 2032 года в Петербурге нужно построить 29 новых станций метро. Для этого в год необходимо выделять по 30 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство Лахтинско-Правобережной линии метро в Петербурге возобновлено