Памятник царю: быть или не быть в Чувашии

Наталия Николаева, , 12:36 — REGNUM

Дискуссии об установке в Чувашии памятника Ивану IV Грозному, поднятые властями Чебоксар и подхваченные Алатырем, перешли в научно-общественную плоскость. Научная интеллигенция разделилась. Одна часть выступила «категорически против», считая царя «противоречивой, неоднозначной исторической» личностью. К ним присоединились представители Чувашского национального конгресса, заявляя, что «Ивана Грозного с чувашами ничто не связывает».

Другие учёные с пылом выступили за увековечивание памяти «величайшего царя», который многократно увеличил территорию страны, заложил основы Российского государства, основал десятки городов и храмов, в результате чего у страны появился совершенно другой «культурный код»: «многонародный, многоконфессиональный». При его правлении «значение чуваш» поднялось, он сыграл большую роль в основании Чебоксарской крепости и форпоста Алатыря.

К историкам присоединились священники, напоминая, что при Иване Грозном в Чувашии стали появляться первые храмы, первые святители и началось более «глубокое духовное просвещение Светом Христовой веры». Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава призвал не забывать прошлое, помнить о выдающихся людях и их наставлениях.

Политики поддерживают установку памятника, но напоминают о наказе президента Владимира Путина: решение должен принимать народ. И пока в Чебоксарах власти отложили решение вопроса об установлении памятника Ивану Грозному на неопределённое время, в Алатыре перехватили инициативу, заручившись поддержкой жителей.

Эпоха Гурия Казанского и Ивана IV Грозного

В этом году Чебоксары отмечают 550-летие со дня основания. К этой дате были приурочены первые международные Свято-Гурьевские образовательные чтения, которые три года назад начинались как межрегиональные, а в этом году получили статус международных — свои научные исследования представили учёные из Израиля, Казахстана и США. Мероприятия в рамках чтений прошли в Чебоксарах и Алатыре, завершившись в чувашской столице пленарным заседанием, где особое внимание было уделено эпохе Гурия Казанского и Ивана IV Грозного.

Декан историко-географического факультета Чувашского госуниверситета, доктор исторических наук Олег Широков подчеркнул, что Иван IV — «величайший царь», который «заложил основание нашего современного государства». И Чувашия была в числе тех территорий, которые дали «силу и мощь» в борьбе с Казанским ханством:

«И совершенно другой культурный код появился у нашей страны. Многонародный, многоконфессиональный, сильной и мощной нашей России».

Доктор исторических наук, профессор Татьяна Иванова, которая является соавтором учебника по истории Чебоксар, напомнила об «особой роли» первого царя в основании Чебоксарской крепости. Историки полагают, что это место Иван IV «присмотрел ещё в 1552 году», возвращаясь из Казани по Волге и оценив его «стратегическое значение».

"Есть известие о том, что на Владимирской горке с 1552 года располагались русские полки. И, конечно, мы все знаем этот факт: Иван IV даёт наказную грамоту Гурию, где прямо говорит об основании крепости именно на месте Чебоксар. Это первое. Второе: он говорит, что надо посоветоваться с воеводами и жителями. То есть на тот момент поселение там было, иначе с кем советоваться Гурию? Далее: что надо определить место крепости, основать храм, и даже говорится о названии этого храма», — приводит факты Татьяна Иванова, подчёркивая, что с этого момента Чебоксары «становятся важным центром христианизации и просвещения присоединённых народов».

Святитель Гурий заложил в Чебоксарах соборный храм во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Историки считают, что своё название соборная церковь города получила не случайно: именно приобщение к христианской вере языческих народов было главным смыслом этого строительства. Тогда был заложен деревянный храм, который затем сгорел, и на его месте был построен каменный, который сохранился до наших дней — Введенский собор.

Доктор исторических наук подчёркивает, что при Иване Грозном «процесс христианизации был добровольным, более того — новокрещёные получали определённые льготы». По её словам, «значение деятельности архиепископа Гурия для города, для культурного просвещения невозможно преувеличить, что признавалось и чувашскими просветителями» Николаем Ильминским, Николаем Золотницким, Иваном Яковлевым.

Напомним, во время правления Ивана IV Грозного русскими войсками была взята Казань, Казанское ханство перестало существовать, его территория оказалась в составе Российского государства. На церковном соборе в начале 1555 года было принято решение о создании новой епархии — Казанской и Свияжской. 7 февраля (по другим данным, 3 февраля) 1555 года митрополитом всея Руси святителем Макарием в Успенском соборе рукоположен на новую кафедру игумен Троицкого Селижарова монастыря Гурий (Руготин). Вместе со святителем Гурием в Казань были отправлены вновь назначенные архимандриты двух еще не основанных монастырей, которые должны были стать главными миссионерскими центрами в епархии, — будущие святители Варсонофий, епископ Тверской, и Герман, архиепископ Казанский.

По дороге святитель Гурий останавливался в селении Чебоксары, которое вошло в состав вновь образованной Казанской епархии, а после визита трех будущих святых стало преобразовываться в город. Здесь святитель Гурий со своими учениками заложил основание будущего Чебоксарского кремля, внутри которого освятил закладку первого храма — Введенского собора (в нем и по сей день хранится Владимирская икона Божией Матери, которой святитель Гурий благословил чебоксарцев). Кроме того, первая божественная литургия новообразованной Казанской и Свияжской епархии была совершена в Чебоксарах.

Особую роль сыграл Иван IV и для Алатыря: считается, что 4 августа 1552 года во время похода на Казань он повелел построить крепость на высоком берегу Суры возле впадения в неё реки Алатырь. Крепость была названа по имени реки. С этого момента началась история города, а первый русский царь считается основателем Алатыря.

Памятник: за и против

Одним из первых в Чувашии против установки памятника выступили сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук. 20 декабря 2018 года было распространено двухстрочное сообщение о том, состоялось заседание учёного совета института, «в повестке дня которого было и обсуждение установления памятника Ивану Грозному в Чебоксарах»:

"Все члены учёного совета без исключения высказались категорически против установки памятника противоречивой, неоднозначной исторической личности в Чебоксарах».

По данным местных СМИ, против установки памятника в феврале 2019 года проголосовали старейшины Чувашского национального конгресса, отметив, что «Ивана Грозного с чувашами ничто не связывает». Противники установки памятника ссылаются в основном на то, что было «погублено много людей».

Доктор исторических наук Татьяна Иванова считает, что памятник Ивану IV в Чувашии нужен. По её мнению, «было бы хорошо, если бы памятник появился и в Алатыре». Но как житель Чебоксар она предлагает увековечить память царя в Чебоксарах — к примеру, установить «рядом с Введенским собором»:

"Допустим, он передаёт наказную грамоту Гурию (памятник Святителю Гурию установлен на территории Свято-Троицкого мужского монастыря, расположенного недалеко от Введенского собора, прим. ИА REGNUM). Это было бы логично: потому что это будет не человек, который завоёвывает землю, а человек, который передаёт икону Гурию и при котором строятся храмы».

Доктор исторических наук полагает, что вопрос установки памятника «политизирован донельзя». И предлагает «собраться представителям разных точек зрения и обсудить открыто» данный вопрос, в том числе поднять муссируемую тему кровожадности и жестокости царя:

«Не надо бояться дискутировать по этому поводу. Отрицательная точка зрения об Иване Грозном несколько мифологизирована. И негативная оценка определёнными группами национальной интеллигенции поволжских республик, на мой взгляд, несколько субъективна».

«Мы сегодня видим и понимаем, какие информационные вбросы идут против России, какая информационная война развёрнута против нашей страны. А что, в 16-м веке не было вбросов? Насколько неудобен был Иван IV современникам, прежде всего, боярам, которые не хотели терять власти? Насколько тогда Запад не был заинтересован, скажем так, в создании объективной картины правления Ивана IV и объединении Российского государства? Давайте разбираться с мифами и стереотипами на основе фактов», — предлагает Татьяна Иванова.

И продолжает:

«При Иване Грозном чуваши за поддержку в борьбе с татарами были освобождены от налогов на несколько лет, они получили и другие льготы. Зачастую выдёргиваются какие-то отрицательные факты из всей картины. Например, в соцсетях пишут, что было запрещено заниматься металлообработкой, но в те годы металлообработка означала изготовление оружия, и это было запрещено не только в Чувашии. При Иване Грозном значение чуваш поднялось, и города появились».

Заместитель председателя миссионерского отдела Чебоксарско-Чувашской епархии протоиерей Петр Федоров подчёркивает роль Иван IV в духовном просвещении народов и поддерживает установку памятника:

«С того момента, как основалась Казанская епархия, началось более интенсивное просвещение местных жителей Светом Христовой веры, то есть он послужил более глубокому духовному просвещению… Очернять Ивана Грозного, мне кажется, неправильно, потому как в его время многое получило развитие».

Говоря о кровожадности царя и опричнине, священник отмечает, что «боярская дума, существовавшая тогда, стала в оппозицию царю, желая расшатать царскую власть и расколоть земли», уйти в подданство других королевств.

«Он вынужден был наказать виновных. Среди них, конечно, были и невиновные. Ничего с этим не сделаешь, война есть война».

Путин сказал, кто должен решать

Историк, лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов напоминает, что «историю пишут победители»:

"Мы же знаем о том, что те, кто пришёл позже, порой начинают очернять фигуру предыдущего руководителя, принижать его роль. Но никто не будет спорить с тем, что при правлении Ивана Грозного Московское государство разрослось, присоединились новые земли. Если бы это был только тиран, кровопивец и поработитель, то любопытно было бы посмотреть, как люди шли за ним, как удалось собрать такое войско для завоеваний и войн. Прирастала земля российская во время Ивана Грозного — это факт, от этого никуда не уйдёшь.

Но если речь идёт о памятнике, то, как сказал Владимир Путин, это должен решать народ, жители города. Если алатырцы приняли такое решение, то это их право. Хотя в Алатыре начали высказывать своё мнение против установки памятника те же люди, которые выступали «против» и в Чебоксарах».

И если ставить памятник, то без пафоса, с отражением сложности и противоречивости личности царя, эпохи его правления.

Комментарий сити-менеджера Алатыря

Отметим, что 13 мая в Алатыре завершилось голосование, в ходе которого горожане могли выразить своё мнение, нужно ли в муниципалитете устанавливать памятник Ивану Грозному. Сделать это они могли через интернет и в территориальных общественных советах.

«Если на сайте мнения разделилось («за» проголосовали 1112 человек (47%), «против» — 1274 (53%), то в ТОСах, где в основном голосовало взрослое население, картина совсем другая. Здесь почти единогласно были за то, чтобы памятник основателю Алатыря в городе появился. Из 204 респондентов эту идею поддержали 199 человек, что составляет 97,55%.

Общий результат: 1311 (50,62%) человек — «за», 1279 (49,38%) — «против». Таким образом, с небольшим отрывом победили те, кто считает, что памятник Ивану Грозному в Алатыре должен стоять», — говорится в сообщении на сайте мэрии Алатыря.

Глава администрации Алатыря Юрий Боголюбов отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM не только роль царя как основателя города, но и как человека, который многое сделал для духовного просвещения. В Алатыре и сейчас немало сохранившихся и действующих старинных храмов, открыты два монастыря, строится третий монастырь. Он сообщил также, что рассматриваются несколько площадок для размещения памятника, но решение будут принимать жители.