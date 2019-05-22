Нацбанк Казахстана планирует переехать в Нур-Султан

Нур-Султан, , 10:21 — REGNUM Национальный банк Казахстана планирует переехать из Алма-Аты в Нур-Султан. Об этом 22 мая заявил председатель финансового регулятора Ерболат Досаев на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, сообщает издание Zakon.kz.

«Нацбанк имеет намерения переехать в столицу. Я не собираюсь в долгой перспективе рассматривать. Хочу сказать, что в ближайшем горизонте мы намерены это сделать», — отметил Досаев.

По его словам, для переезда необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, что займет время.

Напомним, 20 мая 2015 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о передислокации Национального банка республики из Алма-Аты в Нур-Султан к началу 2017 года.

23 октября 2015 года бывший председатель Нацбанка Кайрат Келимбетов заявил, что финансовый регулятор пока не торопится переезжать в столицу. Однако 22 мая депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана приняли законопроект, в рамках которого планируется создать агентство по регулированию финансовых рынков. Новый орган возьмет на себя соответствующие функции Нацбанка.

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